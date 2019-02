Tšehhi näeb võimalust USA raketisüsteemide paigutamiseks Euroopasse

Metnar usub, et sellisel juhul võib NATO jätkata arutelu rakettide või raketisüsteemide paigutamise võimalikkusest Tšehhi või teistesse Euroopa riikidesse, vahendab uudistekanal BBC.

"Me näeme, mis juhtub poole aasta pärast, kuni on veel võimalik leppe tingimuste täitmise juurde naasta. On võimalik, et pärast seda tähtaega hakkab julgeolekusfäär halvenema. Ja ma ei välistaks, et NATO võib taasalustada debati USA raketitõrjesüsteemi või selle elementide paigutamiseks Tšehhi," ütles ta.

Ministri sõnul ei ole osapoolte otsus tuumarelvade piiramise leping külmutada veel Euroopa julgeolekut negatiivselt mõjutanud. "Võimutasakaal ei ole muutunud, (julgeoleku)oht ei ole suurenenud," sõnas Metnar.