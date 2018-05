Tšehhi kommunistid nõuavad vähemusvalitsuse toetamise eest sõdurite Balti riikidesse saatmata jätmist

Saates osalenud ÜRO peaassamblee endine president ja Tšehhi endine välisminister Jan Kavan (ČSSD) ning Praha rahvusvaheliste suhete instituudi direktor Petr Kratochvíl olid ühel meelel, et kommunistid on peamiselt vastu Tšehhi osalemisele NATO ettenihutatud jõududes Balti riikides, mis on suunatud Venemaa vastu.

Kavan ütles, et peaks Tšehhi sõdurite Balti riikidesse saatmata jätmist vastuvõetavaks, kui see viiks stabiilse valitsuse moodustamiseni.

Kindral Pavel nimetas seda aga äärmiselt kahjulikuks kompromissiks. „See kahjustaks meie suhteid mitte ainult Baltimaade ja NATO idatiivaga, vaid teised NATO ettenihutatud kohalolekusse panustavad partnerid peaksid seda ka solidaarsuse ja lojaalsuse puudumiseks alliansi suhtes,” ütles Pavel.