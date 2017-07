Tšehhi keelustab karusloomafarmid

Eile kiitis Tšehhi senat ülekaalukalt heaks eelnõu, mis näeb ette karusloomafarmide täielikku keeldu alates 2019. aastast. Juuni alguses hääletas keelu poolt Tšehhi saadikutekoda. Seadus edastatakse nüüd presidendile, kes peab selle allkirjastama 15 päeva jooksul.

Vastavalt eelnõule suletakse Tšehhi karusloomafarmid 31. jaanuaril 2019, farmeritel on võimalik taotleda rahalist kompensatsiooni pikaajaliste finantskohustuste katteks. Tšehhis tegutseb 9 karusloomade kasvandust, kus on ühtekokku 20 000 naaritsat ja rebast.

Tšehhi loomaõigusteorganisatsiooni Svoboda zvířat esindaja Lucie Moravcová sõnul peegeldab eilne senati otsus väärtuste arengut kogu Euroopas. “Ühiskonna teadlikkus on tõusnud. Kaitstakse neid, kes end ise kaitsta ei saa. Karusloomafarmide keeld on Tšehhi loomakaitses ajalooline verstapost,” ütles Moravcová.

MTÜ loomade eestkoste organisatsiooni Loomus juhataja Kadri Tapersoni hinnangul on tegemist väga olulise võiduga, mis on suunanäitajaks Eestile.

Karusloomafarmide keelustamise plaan on ringelnud ka Eestis, ent mais hääletas riigikogu kõnealuse eelnõu menetlusest välja.

“Sõltumata täna võimul oleva riigikogu hiljutisest otsusest karusloomafarmid Eestis alles jätta, tuleb teema veelgi teravamalt päevakorda juba järgmise riigikogu koosseisu ajal. Eesti ei taha kindlasti olla järelsörkija rollis, meid peaks kannustama soov olla võitjate ja progressiivsete riikide hulgas,” lisas Taperson.

Kantar Emori poolt detsembri lõpus läbi viidud uuringu kohaselt ei poolda 69 protsenti Eesti inimestest loomade kasvatamist ning hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil.

Karusloomakasvandused on tänaseks keelustatud Suurbritannias, Austrias, Hollandis, Makedoonias, Horvaatias, Sloveenias, Brasiilias, Bosnias ja Hertsegoviinas, mitmes Saksamaa liidumaas ja Belgia suurimas piirkonnas Valloonias. Taanis ja Rootsis on keelustatud rebasefarmid. Itaalias ja Šveitsis on karusloomakasvandustes loomade heaolunõuded niivõrd ranged, et karusloomakasvandusi seal enam ei eksisteeri.