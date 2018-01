Tšehhi euroskeptiline president võitis valimistel liberaalist rivaali napi eduga

Tšehhis presidendivalimiste teise vooru võitis ametis olev riigipea Miloš Zeman.

Valimiste teises voorus hääletas president Miloš Zemani poolt 51,5% valimaskäinutest, millele jäi napilt, 48,4% alla Tšehhi teaduste akadeemia endine juht Jiří Drahoši, vahendab uudistekanal BBC.

Euroopa Liidu meelne liberaal Drahoši suutis võrreldes esimese vooruga koguda 22% hääli rohkem, samas kui euroskeptiliste ja venemeelsete seisukohtadega esinev Zeman suutis oma häältesaaki kasvatada kõigest 14% võrra, millest siiski piisas, et oma tugevaimat rivaali lüüa.

73-aastane Zeman on aastate jooksul olnud peaminister ja juhtinud sotsiaaldemokraate. Antud ametisse astus ta 2013. aastal ja sellest ajast saadik tekitab ta tihti vastuoluliste avaldustega furoori. Vastuoludest hoolimata on Zeman tšehhide seas populaarne: selles mängib oma rolli asjaolu, et ta võtab pidevalt kriitiliselt sõna sisserändajate ja islami kohta.