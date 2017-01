Trumpile esitleti väidetavalt kinnitamata teateid, et Vene luurel on tema kohta kompromiteerivat materjali

Salastatud dokumendid, mida USA nelja luureagentuuri juhid eelmisel nädalal Donald Trumpile esitlesid, sisaldasid ka väiteid, et Vene luurel on tema kohta kompromiteerivat informatsiooni, väitsid kaks USA luureametnikku teisipäeva õhtul.

Ametnikud ütlesid Reutersile, et neid väiteid, mida üks nimetas „tõendamatuteks“, sisaldas kaheleheküljeline memo, mis oli lisatud raportile Venemaa sekkumise kohta USA 2016. aasta presidendivalimistesse, mida esitleti eelmisel nädalal USA ametist lahkuvale presidendile Barack Obamale ja tema ameti üle võtvale Trumpile.

Trump reageeris teisipäeva õhtul talle omaselt Twitteris: „LIBAUUDIS – TOTAALNE POLIITILINE NÕIAJAHT!“

Üks anonüümseks jäänud ametnikest ütles, et USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) ja teised USA agentuurid jätkavad nende väidete usutavuse ja täpsuse uurimist.

Neid väiteid sisaldavad opositsiooni uurimisraportid, millele andis eelmisel aastal USA demokraatidele ja ametiisikutele ligipääsu endine Briti luureametnik, kelle varasemast tööst suuremat osa peavad USA ametnikud usutavaks.

Allikas ütles, et uurijad ei ole seni suutnud kinnitada materjali Trumpi finants- ja isiklike sidemete kohta Vene ärimeeste ja teiste isikutega, kelle kohta USA luureanalüütikud on teinud järelduse, et nad on Vene luureohvitserid või töötavad Vene luure heaks. Osa endise Briti luureohvitseri raportites olevast materjalist on osutunud ekslikuks.

New York Times kirjutab, et memod kirjeldavad muu hulgas videoid, milles Trump prostituutidega 2013. aastal Moskvas prostituutidega vallatleb.

Lisaks selle väidetakse memodes, et Vene ametnikud pakkusid Trumpile erinevaid tulusaid tehinguid, mis olid sisuliselt varjatud altkäemaksud, mille abil Trumpi üle mõju saavutada.

FBI keeldus kommentaaridest.

Väiteid, et Venemaa püüdis New Yorgi kinnisvaraärimeest Trumpi kompromiteerida, esitleti FBI-le ja teistele USA valitsusametnikele eelmisel suvel ning need on ringelnud kuid.

FBI võttis materjali alguses tõsiselt, teatasid allikad.

FBI siiski selle materjali põhjal tegutsema ei asunud ning endine Briti luureametnik katkestas kontakti umbes kolm nädalat enne novembris toimunud valimisi, teatasid allikad.

CNN-i teatel väidetakse memos veel, et presidendivalimiste kampaania ajal käis pidev informatsioonivahetus Trumpi alluvate ja Venemaa valitsuse vahendajate vahel.

Allikad teatasid CNN-ile, et samu väiteid suhtluse kohta Trumpi kampaaniameeskonna liikmete ja venelaste vahel mainiti salajastes briifingutes kongressi liidritele eelmisel aastal, mis sundis senati tollast demokraatide liidrit Harry Reidi saatma oktoobris kirja FBI direktorile James Comeyle, milles ta kirjutas: „On saanud selgeks, et teie valduses on plahvatusohtlik informatsioon lähedaste sidemete ja koordineerimise kohta Donald Trumpi, tema tippnõunike ja Venemaa valitsuse - Ühendriikidele avalikult vaenuliku välishuvi – vahel.“