Trumpil oli Lavroviga „väga, väga hea“ kohtumine, Lavrov veendus, et Trump on „tegude inimene“

Venemaa välisminister Sergei Lavrov kohtus kolmapäeval USA presidendi Donald Trumpiga ning kiitis USA administratsiooni kui „probleemide lahendajaid“. Ka Trumpil oli kohtumise kohta häid sõnu öelda.

Kohtumine Lavroviga oli kõrgetasemelisim avalik kontakt Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini valitsuse vahel pärast Trumpi ametisse astumist 20. jaanuaril, vahendab Reuters.

Kuigi see ei ole enneolematu, on kahepoolne kohtumine Valges Majas USA presidendiga välisministri jaoks haruldane privileeg.

Trump nimetas vestlust Lavroviga „väga, väga heaks“. Küsimusele, kas USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktori James Comey vallandamine mõjutas kohtumist, vastas Trump, et üldsegi mitte. Trumpi ja Lavrovi sõnul arutati Süüria probleeme.

„Me tahame näha tapmise, kohutava tapmise lõppemist Süürias niipea, kui võimalik, ja kõik teevad tööd selle nimel,“ ütles Trump ajakirjanikele.

Lavrov, kes enne Trumpi kohtus ka USA välisministri Rex Tillersoniga, ütles, et vestlused Trumpi administratsiooni liikmetega veensid teda, et nad on inimesed, kes tahavad sõlmida kokkuleppeid ja lahendada probleeme.

„Trumpi administratsioon ja president ise ja riigisekretär, mind veendi selles täna taas, on tegude inimesed,“ ütles Lavrov.

Koos Tillersoniga fotograafide ees poseerides heitis Lavrov sarkastiliselt nalja Comey vallandamise üle. Küsimusele, kas vallandamine võib kohtumistele mingit varju heita, vastas Lavrov: „Kas ta vallandati? Te teete nalja. Te teete nalja.“

Venemaa saatkond Washingtonis jagas Twitteris fotot sellest, kuidas Lavroviga kaasas olnud Venemaa suursaadik USA-s Sergei Kisljak Trumpiga kätt surub. Kontaktide pärast Kisljakiga oli sunnitud tagasi astuma Trumpi endine rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn.

Valge Maja teatas, et Trump tõstatas laiema koostöö võimaluse konfliktide lahendamiseks Lähis-Idas ja mujal ning loodab endiselt kahe riigi vahel paremad suhted luua.

Lavrov ütles, et vaatamata raskustele võivad ja peavad Venemaa ja USA panustama koos kõige teravamate probleemide lahendamisse rahvusvahelistes suhetes.