Trumpil ja tema nõunikel oli enne ametisse astumist venelastega enam kui 100 kokkupuudet

Ajaleht The New York Times kirjutab, et see arv põhineb ajalehe enda lugudel, aga ka Kongressi- ja kohtudokumentidel seoses eriprokurör Robert Muelleri juurdlusega välisriikide sekkumisest 2016. aasta USA presidendivalimiste protsessi.

Aset leidis enam kui sada kontakti: toimus silmast silma kohtumisi, kõneleti telefoni teel ja peeti ühendust telefonisõnumite ja privaatsete Twtteri-sõnumite kaudu. USA president Trump ja tema nõunikud eitasid varem korduvalt taoliste kontaktide olemasolu.

USA eriprokurör Mueller uurib ühtlasi kontakte Trumpi kampaania ja Wikileaksi vahel, mis avaldas tuhandeid demokraatide elektronkirju, mis varastati Vene Föderatsiooni poolt enne valimisi.