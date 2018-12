Trumpiga mitmes küsimuses eri meelt olnud kaitseminister Mattis teatas tagasiastumisest

Mattis kirjutas oma avalduses president Donald Trumpile, et astub tagasi, kuna Trumpil on "õigus välisministrile, kelle vaated on rohkem ühte joont sinu omadega," vahendab CNN. Mattis viitas sellega oma erimeelsustele USA riigipeaga Süüria küsimuses.

Enne Mattise avaldust ütles üks Trumpi administratsiooni ametnik CNN-ile, et Mattis oli väga vastu Trumpi otsustele tõmmata USA väed tagasi nii Süüriast kui ka Afganistanist.

Trump ise kinnitas kindral Mattise lahkumist Twitteris ja lisas kommentaariks, et Mattis oli oma tegevusega "talle suureks abiks liitlaste ja teiste riikide keelitamisel maksma õiglast osa oma sõjalistes kohustustes".

Kuigi Mattise lahkumine ei olnud väga suur üllatus, sest tema erimeelsused Trumpiga oli nö avalik saladus, tuli sellest teatamine ikkagi Trumpile mõnevõrra keerulisel ajal. Nimelt ootab USA valitsust ööl vastu laupäeva võimalik osaline sulgemine, sest riigipea Donald Trump nõuab kurikuulsa Mehhiko-USA müüri jaoks raha, mida talle ei taheta anda.

Mattise mantlipärija pole veel teada, ent erinevates ringkondades on selleks pakutud näiteks Trumpile lojaalset vabariiklasest senaatorit Tom Cottonit.

Endine USA keskväejuhatuse ülem Mattis sai kaitseministriks 2017. aasta jaanuari lõpus.