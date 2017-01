Trumpi-vastane toimik: Vaino sai Kremli administratsiooni juhiks, sest tema eelkäija andis Putinile Trumpi upitamisel halba nõu

USA presidendiks valitud Donald Trumpi vastases kompromiteerivas materjalis öeldakse muu hulgas, et Trump tõstatas USA kaitsekohustuste teema Balti riikides tähelepanu kõrvalejuhtimiseks Ukrainalt ning Anton Vaino sai Venemaa presidendiadministratsiooni juhiks, sest tema eelkäija Sergei Ivanov andis president Vladimir Putinile USA valimistesse sekkumise asjus halba nõu.

Materjalis öeldakse, et Allikas E, etniline venelane, kes tegutses Trumpi lähedase kaastöötajana, tunnistas muu hulgas, et Vene režiim oli e-kirjade häkkimise taga USA demokraatide rahvuskomiteest ja lekitas need WikiLeaksile.

WikiLeaks valiti sellepärast, et seda oli võimalik usutavalt eitada, ning operatsioon toimus Trumpi ja tema kampaaniameeskonna täielikul teadmisel ja toetusel.

„Vastutasuks nõustus TRUMP’i meeskond heitma kampaaniateemana kõrvale Venemaa sissetungi Ukrainasse ning tõstatama USA/NATO kaitsekohustused Balti riikides ja Ida-Euroopas, et suunata tähelepanu eemale Ukrainast, prioriteedist PUTIN’ile, kes pidi selle teema sulgema.

Teises raportis räägitakse Venemaa USA valimistesse sekkumise meedias paljastamise tagajärgedest Kremlis. Väidetavalt kaotas selle pärast töö Venemaa presidendiadministratsiooni endine juht Sergei Ivanov, keda asendas Eesti NSV kommunistliku partei kunagise esimese sekretäri Karl Vaino lapselaps Anton Vaino.

„Kreml annab kõrgetasemelisele personalile käsu meedia ja eraviisiliste süüdistuste asjus Venemaa sekkumise kohta USA presidendikampaaniasse vaikida.

Kõrgetasemeline figuur kinnitab siiski väidete tuuma ja teatab, et IVANOV lasti administratsiooni juhi kohalt lahti selle eest, et andis PUTIN’ile sellel teemal halba nõu. VAINO on valitud tema asemele osaliselt seetõttu, et ta ei osalenud operatsioonid/es TRUMP’i poolt, CLINTON’i vastu.“