Trumpi välisministrikandidaat Tillerson: Venemaa on ohtlik, aga mitte ennustamatu

Kolmapäeval käis USA senati liikmete küsimustele vastama Donald Trumpi tulevase valitsuse välisministrikandidaat Rex Tillerson, kes kinnitas sissejuhatavas kõnes, et uus valitsus ei tee endale Venemaa käitumise osas illusioone.

“Me peame oma suhteid Venemaaga selge pilguga vaatama,“ ütles Tillerson. „Venemaa on täna ohtlik, aga tema käitumine oma huvide edendamisel ei ole ennustamatu. Ta on tunginud Ukrainasse, võtnud ära Krimmi ja toetanud Süüria vägesid, kes rikuvad brutaalselt sõjapidamise reegleid. Meie NATO liitlastel on õigus Venemaa taastuleku üle muret tunda.“

Samas kutsus Tillerson üles olema avatud ka dialoogile ja koostööle Venemaaga seal, kus see on mõlemale kasulik.

„Seal, kus vastastikustest huvidest lähtuv koostöö Venemaaga on võimalik – näiteks globaalse terrorismiohu vähendamisel -, tuleks neid võimalusi uurida,“ ütles Tillerson. „Seal, kus kestavad olulised erimeelsused, peame jätkama kindlalt Ameerika ja meie liitlaste huvide kaitsmist. Venemaa peab teadma, et me jätkame enda ja oma liitlaste kohustuste täitmist ja et Venemaa peab oma tegude eest vastust andma.“

Loe veel

Samasugust retsepti pakub ta suhetele Hiinaga - kuigi riikidel on selgeid erimeelsusi, tuleb jätkata vastastikku kasulikku koostööd, eeskätt kaubanduse osas.

Samuti märkis Tillerson, et USA-l on õigus nõuda oma liitlastelt, et need täidaksid varasemaid kokkuleppeid - vihje NATO nn "kahe protsendi nõudele". Ühe järgmise valitsuse põhieesmärgina tõi ta välja võitluse radikaalse islamiga, mille esimene samm peab olema ISISe hävitamine. "Ent lahing ei toimu ainult sõjaväljal, me peame võitma ka sõja inimeste peades," lisas Tillerson, lubades kaasata liitlastena ka mõõdukaid moslemeid.