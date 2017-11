Trumpi valimiskampaania endine nõunik Page tunnistas kontakte Venemaal

USA presidendi Donald Trumpi kampaaniameeskonna teine välispoliitikanõunik tunnistas kontakte Vene ametnikega eelmise aasta presidendivalimiste kampaania ajal ning ettepaneku tegemist Trumpile kampaania ajal Venemaale sõitmiseks.

Endine investeerimispankur ja Venemaa-ekspert Carter Page ütles eelmisel nädalal USA senati luurekomiteele, et tal oli „põgus” kontakt Venemaa asepeaministri Arkadi Dvorkovitšiga „eraviisilisel” reisil Moskvasse 2016. aasta juulis, selgub eile õhtul avaldatud tunnistuse üleskirjutusest, vahendab AFP.

Page ütles ka, et tegi 2016. aasta mais ettepaneku, et Trump sõidaks Venemaale sealsete ametiisikutega kohtuma ja kõnet pidama.

See toimus samal kuul, kui Trumpi teine välispoliitikanõunik George Papadopoulos tegi samuti Trumpile ettepaneku käia visiidil Moskvas, selgub eelmisest nädalast pärit kohtudokumentidest.

Page’i tunnistus täiendab kasvavat hulka tõendeid arvukate kontaktide kohta Trumpi kampaaniameeskonna ja Venemaa vahel 2016. aastal, samal ajal, kui Venemaa tegeles häkkimis- ja desinformatsioonioperatsiooniga, mille eesmärk oli aidata kaasa Trumpi Valgesse Majja pääsemisele.

Page ütles eelmisel neljapäeval kinniste uste taga toimunud kuulamisel senati luurekomiteele, et oli tasustamata vabatahtlik Trumpi esialgses välispoliitikanõunike meeskonnas, ei kohtunud ega rääkinud Trumpiga kunagi otse ning tal ei olnud Venemaal sobimatuid kontakte.

Küsitluse käigus tunnistas aga Page kontakte Dvorkovitši, teiste ametnike, ärimeeste ja juhtivate teadlastega, kui käis juulis ja detsembris Venemaal.

Page ütles, et rääkis praegusele peaprokurörile ja tollasele välispoliitikameeskonna juhile Jeff Sessionsile, et kavandab Moskva-reisi, et pidada loeng ülikoolis, mis oli teda kutsunud.

Naastes viitas Page Trumpi kampaania kõrgetasemelistele tegelastele e-kirjas, et saatis korda sellest rohkem.

„Ma saadan teile, mehed, varsti lugemist, mis puudutab mõningaid uskumatuid pilguheite ja pakkumisi, mis ma sain mõnedelt Vene seadusandjatelt ja presidendiadministratsiooni kõrgetelt liikmetelt siin,” kirjutas Page.

Page’i Vene-kontaktid olid paralleelsed Papadopoulose omadega. USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) andmetel kirjutas Papadopoulos eelmise aasta märtsist kuni septembrini Trumpi kampaaniameeskonna kõrgetele liikmetele mitmeid e-kirju oma Venemaa-kontaktidest ja tegi ettepaneku, et Trump sõidaks Moskvasse.

Kummastki ettepanekust midagi välja ei tulnud ning Valge Maja ametnike sõnul olid nii Page kui ka Papadopoulos tähtsusetud abid, kellel oli vähe vastutust ja kelle panus oli väike.

Page pisendas tunnistuses innukalt oma rolli kampaaniameeskonnas. Ta ütles senati komiteele, et ei kohtunud Trumpiga kunagi ega ole temaga otse rääkinud.

Samas ütles ta, et on viibinud paljudel kohtumistel Trumpiga ja temalt palju õppinud.