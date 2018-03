Trumpi valik CIA direktori kohale Gina Haspel on kogenud spioonijuht, kes juhtis salavanglas piinamist

USA presidendi Donald Trumpi valik Luure Keskagentuuri (CIA) uueks direktoriks Gina Haspel on kogenud spioonijuht, kes juhtis piinamist ühes salavanglas agentuuri ajaloo ühe süngema peatüki ajal.

Kui 61-aastane Haspel ametisse kinnitatakse, saab temast esimene naine sellel ametikohal. Kolleegid kirjeldavad teda kogenud veteranina, kellel on üle 30 aasta luuretööstaaži ja kes suudab agentuuri ausalt juhtida. Ametisse nimetamise kuulamisel hakatakse aga kindlasti urgitsema aastate kallal, mis Haspel veetis CIA salavanglas, vahendab Associated Press.

Haspal vahetab CIA direktori kohal välja Mike Pompeo, kelle Trump määras välisministriks. Haspel alustas tööd CIA-s 1985. aastal ja on olnud alates eelmise aasta veebruarist selle asedirektor.

Aastatel 2003-2005 vastutas Haspel CIA salavangla eest Tais, kus piinati veega (waterboarding) terrorismis kahtlustatud Abu Zubayadah’t ja Abd al-Rahim al-Nashirit, teatasid praegused ja endised luureametnikud. Waterboarding on tegevus, mis simuleerib uputamist ja seda peetakse laialdaselt piinamise vormiks. Haspel aitas ka täita käsku hävitada waterboarding’u videod, mis kutsus esile justiitsministeeriumi pikale veninud juurdluse, mis lõppes tulemusteta.

Trump on teatanud, et tahab waterboarding’u ja „palju hullemad asjad” taas kasutusele võtta, kuid miski ei viita sellele, et otsus valida CIA direktori ametisse Haspel annaks märku soovist karmi ülekuulamis- ja kinnipidamisprogrammi taas alustada. Haspelil on palju õiguslikke ja seadusandlikke takistusi, kui ta peaks seda proovima.