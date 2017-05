Trumpi väimehest nõunik oli Vene ametnikega ühenduses salaja

Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpi väimees ja vanemnõunik Jared Kushner oli Venemaa suursaadiku Sergei Kisljakiga enne ja pärast valimisi ühenduses vähemalt kolmel korral.

Allikate sõnul oli nende ühenduste seas kaks telefonivestlust eelmise aasta kevadest sügiseni enne valimisi ja näost-näkku kohtumine talvel pärast valimisi. Uudisteagentuuri Reuters andmetel oli 36-aastane riigipeale lähedal seisev New Yorgi kinnisvaraarendaja Kushner Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) Venemaa-sidemete uurimise fookuses juba selle aasta esimestel kuudel.

Kushner sattus uurijate huviorbiiti pärast tema lähedast läbikäimist Trumpi rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynniga, kelle suhtlus Vene riigiametnikega oli neil juba toona luubi all.

Trumpi väimehe advokaat Jamie Gorelick ütles laupäeval, et Kushner rääkis sel ajal telefonitsi tuhandete inimestega, mistõttu talle ei meenu võimalik vestlus Venemaa suursaadikuga.

Ajaleht Washington Post kirjutas reedel, et USA ametnike poolt pealtkuulatud sideühendustest selgub, et suursaadik Kisljak andis Moskvale teada, et Kushner tegi kohtumisel pärast valimisi ettepaneku seada osapoolte vahel üles salajane sidekanal.

Kisljaki sõnul soovis Kushner pidada Venemaa võimudega ühendust Ameerika Ühendriikides viibivate Venemaa diplomaatide võrgustiku kaudu.

Olemasolevate andmete põhjal on FBI uurijatel arusaam, et Kushneril võib olla olulist teavet Trumpi meeskonna Venemaa-sidemete kohta. Teadaolevalt kohtus ta mullu detsembri alguses ka Venemaa riikliku investeerimispanga juhi Sergei Gorkoviga.