Trumpi väimees suhtles salamisi Saudi Araabia kroonprintsiga ja asus teda Valges Majas häälekalt kaitsma

Ajaleht The New York Times kirjutab, et USA ametnikud tundsid tõsist muret, kuuldes Kushneri jutuajamistest Salmaniga, kartes, et mehe kogenematus võib ta muuta saudide manipulatsioonide ohvriks.

Kuigi administatsioon üritas Kushnerit korrale kutsuda, nõudes, et tulenevalt protokollist oleks vestluste juures mõni riigipea julgeolekunõukogu ametnik, jätkas Kushner kroonprintsile helistamist ja kirjutamist.

Omavahelist suhtlust jätkati ka pärast 2. oktoobrit, mil Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis tapeti USA ajalehe The Washington Post kolumnist Jamal Khashoggi.

USA Luure Keskagentuuri (CIA) saudide valitsust süüdistava raporti järel sai Kushnerist kroonprintsi kõige olulisem kaitsja Valges Majas, märgib ajaleht oma allikatele tuginedes.

Salman ja tema abilised pidasid Kushneriga arutelusid enam kui kahe aasta jooksul ning dokumendid näitavad, et Saudi Araabia ametnikud nägid teda kui Trumpi administratsiooni ja kuningriigi sidemete tugevdamise strateegia lahutamatut osa.

Üks välispoliitika analüütik ütles ajalehele, et see "bromance" (sõprade vaheline armastus -toim) hoidis üleval USA toetust saudide kõige vastuolulisematele poliitikatele, sh sõjalisele invasioonile Jeemenisse.