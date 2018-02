Trumpi väimees Kushner kaotas kõrgeima taseme saladustele ligipääsu loa

Valge Maja ajutiste saladustele ligipääsu lubadega töötavatele töötajatele, sealhulgas president Donald Trumpi vanemnõunikule ja väimehele Jared Kushnerile teatati reedeses memos, et neil ei ole enam ligipääsu tugevalt salastatud informatsioonile, mis nõuab kõrgeima taseme luba.

Kushneri pressiesindaja väitis eile, et uus loapoliitika ei mõjuta Kushneri võimet jätkata tähtsat tööd, mida ta on määratud presidendi poolt tegema, vahendab NBC News.

Kushner ei ole ainus Valge Maja ametnik, kelle ligipääsuluba asi puudutab. Ajutine luba on olnud ka teistel personali kõrgetasemelistel liikmetel, ka Trumpi tütrel Ivankal.

Muudatus tehti pärast seda, kui Valge Maja personaliülem John Kelly tegi teatavaks taustakontrolli protsesside ülevaatamise seoses koduvägivallasüüdistustega sekretär Rob Porteri vastu, kes veebruari alguses tagasi astus. Porter töötas samuti ajutise saladustele ligipääsu loaga, sest tema alaline luba oli nende süüdistuste tõttu peatatud.

Kushneri esindaja ütles NBC-le, et ei ole ebatavaline, et taustakontrollid võtavad uues administratsioonis nii kaua aega.

Viimase aasta jooksul on Kushner korduvalt uuendanud oma finantsdeklaratsioone, mis dokumenteerivad ärisidemeid, mis on sattunud üha rohkem luubi alla. Washington Post teatas eile, et Hiina, Iisraeli, Mehhiko ja Araabia Ühendemiraatide ametnikud on eraviisiliselt rääkinud viisidest Kushneriga manipuleerida tema keeruliste äriasjade, finantsraskuste ja välispoliitilise kogemuse puudumise tõttu.

Kushneri roll administratsioonis sisaldab ka mandaati pidada maailmas läbirääkimisi USA nimel.