Trumpi uus personaliülem: meie president on kohutav inimene

„Jah, ma toetan Donald Trumpi, tehes seda hoolimata tõsiasjast, et ma arvan, et ta on kohutav inimene,” ütles Mulvaney Lõuna-Carolina kongresmeni valimiste eelsel debatil 2016. aastal, ka vahetult enne Trump valimisvõitu.

Tema oponenti, demokraat Hillary Clintonit kirjeldas ta aga toona debatil kui „sama kehva valikut”.

Otsus valida personaliülemaks Mylvaney on turvaline ennekõike vabariikliku administratsiooni jaoks – ta on tugev konservatiiv ja endine kongresman, kes mõistab, kuidas Kongress töötab, kirjutas ajaleht The New York Times.

Allikate sõnul on tal hea klapp president Trumpiga ja ka „ametisse valiti ta sellepärast, et ta meeldib presidendile – nad saavad läbi.”. Ei ole aga teada, kas president oli tema seesugusest sõnavõtust teadlik.

Mulvaneylt küsiti suvel ka, kas ta tahaks saada Trumpi personaliülemaks. „Kui president palub mul hakata personaliülemaks, vastaksin ma „jah”,” ültes ta toona. „Kas ma saaksin hästi hakkama? Mul ei ole aimugi.”