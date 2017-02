Trumpi uus julgeolekunõunik: terrorism ei ole osa islamiusust

USA riigipea Donald Trumpi uus rahvusliku julgeoleku nõunik kindral H.R. McMaster leiab, et terroristide näol on tegemist islami väärtõlgendajatega.

Ajalehe The New York Times andmetel ütles McMaster juba oma esimesel kohtumisel rahvusliku julgeolekunõukogu liikmetega, et tema meelest ei ole termin „radikaalne islam“ kohane, kuna terrorism ei ole islamlik.

McMaster on seisukohal, et terrorismi ei saa pidada islamiõpetuse osaks, kuna ameeriklastel on hädasti vaja moslemiriikide abi võitluses terroriorganisatsioonide nagu al-Qaida ja Islamiriik vastu.

McMasteri seisukoht erineb kardinaalselt endise julgeolekunõuniku Michael Flynni omast, kes astus president Trumpi palvel kahe nädala eest ametist tagasi seoses sanktsioonide teemaliste kõnelustega Venemaa suursaadikuga veel enne president Barack Obama ametist lahkumist.

Flynn leidis, et islam ei ole usk, vaid poliitiline ideoloogia, ja arvas, et moslemite kartmine on ratsionaalne.

McMasteri maailmavaade aga sarnaneb enam ekspresident Obama omaga. Ta leiab samuti, et USA ei peaks toitma Islamiriigi propaganda väidet, et sõda terrorismiga on sõda islamiusuga.