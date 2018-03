Trumpi uus julgeolekunõunik Bolton - „pistrik”, kes pooldab sõjalise jõu kasutamist Põhja-Korea ja Iraani vastu

USA president Donald Trump määras oma uueks rahvusliku julgeoleku nõunikuks „pistrik” John Boltoni, kes on olnud Põhja-Korea ja Iraani vastu sõjalise jõu kasutamise eestkõneleja.

See muudatus Valges Majas näitab, et Trump ümbritseb end nõunikega, kes nõustuvad suurema tõenäosusega tema seisukohtadega ja viivad tema välispoliitikat radikaalsemas suunas, vahendab Reuters.

Boltoni ametisse määramine võib tähendada lõplikku surmaotsust niigi ohus olnud tuumakokkuleppele Iraaniga. See võib viia ka hõõrumiseni Trumpiga selle üle, kui karm olla Venemaaga, sest president hellitab endiselt lootust suhete parandamiseks Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

69-aastane Bolton on Washingtonis tuntud nägu oma vuntside ja käremeelsete vaadetega paljudele ülemaailmsetele asjadele.

Mõned kongressi liikmed pidasid Boltoni määramist sellesse kriitilisse ametisse Valges Majas kohe küsitava väärtusega sammuks.

„See ei ole tark valik. Hr Boltonil ei ole efektiivne rahvusliku julgeoleku nõunik olemiseks temperamenti ega hinnanguvõimet,” ütles demokraadist senaator Jack Reed.

Loe veel

Bolton kirjutas 11. jaanuaril Twitteris, et aeg Põhja-Korea tuumaprogrammi peatamiseks on ümber saamas. „Me peame vaatama nende sellest võimekusest ilmajätmiseks sõjalise jõu kasutamise ebaatraktiivse valiku poole,” teatas Bolton.

Ajal, kui Trump on ähvardanud, et USA lahkub 2015. aastal Iraaniga sõlmitud tuumakokkuleppest, kui Euroopa ei nõustu seda muutma, on Bolton säutsunud, et kokkulepe tuleb tühistada.

Bolton on üles kutsunud ka efektiivsetele vastumeetmetele kübersõjas, millega tegeleb Venemaa.

Välispoliitikaeksperdid on alates Boltoni ilmumisest Trumpi radarile vaielnud selle üle, kas president George W. Bushi aegne USA suursaadik ÜRO-s suudab enda vaated alla neelata.

Bolton ütles intervjuus Fox Newsile, et tema varasemad avaldused erinevatel teemadel jäid selja taha ning ta võib olla aus vahendaja, kes tagab, et president näeb kõiki olemasolevaid valikuid.

„Bolton on olnud pikka aega Põhja-Korea vastase ennetava löögi eestkõneleja ja tema nimetamine rahvusliku julgeoleku nõunikuks on tugev signaal, et president Trump jääb neile võimalustele avatuks,” kommenteeris president Barack Obama aegne abikaitseministri asetäitja Ida-Aasia alal Abraham Denmark. „Me peaksime ootama veelgi konfrontatsioonilisemat lähenemist Hiinale – kaubandussõda võib olla alles laiema geopoliitilise võistluse algus.”

„Bolton on pikka aega toetanud režiimimuutust Põhja-Koreas ja lähedasemaid sidemeid Taiwaniga. Kinnitage turvavööd,” kommenteeris Washingtonis asuva mõttekoja Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse Aasia ekspert Bonnie Glaser.

Bushi-aegse välisministeeriumi relvastuskontrolli tippametnikuna oli Bolton 2003. aasta Iraaki sissetungi juhtiv eestkõneleja. Hiljem leiti, et see põhines valedel ja liialdatud luureandmetel Saddam Husseini massihävitusrelvade ja terrorismisidemete kohta.