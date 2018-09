Trumpi ülemkohtukandidaati vägistamiskatses süüdistav naine seadis kongressikomitee ees tunnistamisele tingimused

Vabariiklaste juhitud senati õiguskaitsekomitee on andnud California Palo Alto ülikooli psühholoogiaprofessorile Fordile tänaseni aega otsustada, kas ta annab tunnistusi esmaspäevaks määratud kuulamisel, vahendab Reuters.

Fordi advokaadid rääkisid telefoni teel komitee personaliga eile õhtul.

Selle vestlusega kursis olev isik ütles, et Ford ei saa tunnistusi anda enne järgmist neljapäeva. Väljaanne Politico teatas anonüümsele allikale viidates, et Fordi advokaadid tahavad, et Kavanaugh annaks tunnistusi esimesena. Telefonikõne lõppes allika sõnul otsusele jõudmata.

CNN teatas, et advokaadid ütlesid komitee personalile, et Ford soovib, et teda küsitleksid senaatorid, mitte väline advokaat.

Fordi advokaat Debra Katz ütles varem e-kirjas komitee personalile, et Ford on valmis tunnistusi andma tingimustel, mis on ausad ja mis tagavad tema julgeoleku, sest ta on saanud tapmisähvardusi.

Kui Ford nõustub komitee ette ilmuma, võib see potentsiaalselt olla plahvatusohtlik kuulamine vaid nädalaid enne kongressivalimisi, mis otsustavad jõudude vahekorra kongressis seksuaalse ahistamise vastu võitleva liikumise #MeToo taustal.

Konservatiivne föderaalse apellatsioonikohtu kohtunik Kavanaugh, kelle Trump nimetas juulis ülekohtu eluaegse kohtuniku kandidaadiks, on samuti esmaspäeval tunnistusi andma kutsutud.