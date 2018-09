Trumpi ülemkohtu kandidaati süüdistab seksuaalses ahistamises ka teine naine

Vähemalt nelja demokraadist senaatori bürood on saanud informatsiooni selle süüdistuse kohta ja vähemalt kaks on hakanud seda uurima, teatab The New Yorker.

Senati vabariiklased kutsuvad aga üles kiirendama hääletust Kavanaugh’ üle.

Loo keskmes olev naine, Deborah Ramirez (53), käis koos Kavanaugh’ga Yale’is, kus õppis sotsioloogiat ja psühholoogiat. Hiljem töötas ta aastaid organisatsioonis, mis toetab koduvägivalla ohvreid.

Süüdistuse edastas demokraatidest senaatoritele kodanikuõiguste advokaat. Ramirezi jaoks on äkiline tähelepanu olnud soovimatu. Alguses oli ta avalikkuse ees rääkimise suhtes kõhklev, osaliselt seetõttu, et tema mälus on lünki, sest ta oli väidetava intsidendi aset leidmise ajal joonud. Vestluses The New Yorkeriga ei tahtnud ta iseloomustada Kavanaugh' rolli väidetavas intsidendis täie kindlusega. Pärast kuus päeva oma mälestuste hindamist ja advokaadiga konsulteerimist, tundis Ramirez end aga piisavalt kindlalt, et öelda, et ta mäletab, et Kavanaugh paljastas end ühiselamupeol, surus oma peenise talle näkku ja sundis teda seda puudutama, kui ta mehe eemale lükkas. Ramirez kutsub nüüd Föderaalset Juurdlusbürood (FBI) Kavanaugh’ tegevust uurima.

„Seda väidetavat sündmust 35 aastat tagasi ei toimunud. Inimesed, kes mind siis tundsid, teavad, et seda ei juhtunud, ja on seda öelnud. See on laim, lihtne ja selge. Ma ootan võimalust tunnistada neljapäeval tõde ja kaitsta oma head nime - ning reputatsiooni iseloomu ja aususe eest, mille ehitamiseks ma olen kulutanud kogu elu – nende viimase minuti süüdistuse eest,” kommenteeris Kavanaugh.