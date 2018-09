Trumpi ülemkohtu kandidaat Kavanaugh eitas telesaates naiste seksuaalset ründamist

Kavanaugh eitas ka ajakirjas New Yorker pühapäeval avaldatud lugu, milles teine naine, Deborah Ramirez väitis, et Kavanaugh paljastas ennast talle, kui nad olid Yale’i ülikooli tudengid, viidates sellele, et ajaleht New York Times teatas, et ei saa Ramirezi väiteid kinnitada.

„Ma ei ole kunagi midagi sellist teinud,” ütles Kavanaugh. „Teised inimesed, kes väidetavalt kohal olid, ei mäleta mingit sellist asja. Kui selline asi oleks juhtunud, oleks sellest rääkinud kogu kampus.”

Veel teatas Kavanaugh, et advokaat Michael Avenatti süüdistused, et tema ja ta keskkooliaegne sõber Mark Judge meelitasid naisi pidudel narkootikumide ja alkoholiga, et teised mehed saaksid neid grupivägistada, on „totaalselt valed ja pöörased”.

„Jah, oli pidusid ja joomisiga oli 18 ja jah, abiturientidel oli see seaduslik ja nad jõid seal õlut,” ütles Kavanaugh. „Ja jah, inimesed võisid kohati liiga palju õlut juua ... Ma arvan, et kõik meist on ilmselt teinud keskkooli ajal asju, millele me tagasi vaatame ja kahetseme või veidi piinlikkust tunneme. Aga see ei ole see, millest me räägime. Me räägime seksuaalse rünnaku süüdistusest. Ma ei ole kunagi kedagi seksuaalselt rünnanud.”