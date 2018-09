Trumpi ülemkohtu kandidaat Kavanaugh eitas senatikomiteele veel kaht süüdistust naiste ründamises

Eile avaldatud üleskirjutuse järgi eitas Kavanaugh süüdistust, et ründas 1998. aastal naist, kellega käis kohtamas, kui töötas sõltumatu prokuröri Ken Starri heaks. Uurijate sõnul on tegemist anonüümse süüdistusega, mis saadeti Colorado vabariiklasest senaatorile Cory Gardnerile, vahendab CNN.

„Ei ja meil on tegemist anonüümse kirjaga anonüümse isiku ja anonüümse sõbra kohta,” ütles Kavanaugh. „See on naeruväärne. Täielik videvikutsoon. Ja ei, ma ei ole kunagi midagi sellist teinud.”

Seejärel küsiti Kavanaugh’lt ühe Rhode Islandi mehe süüdistuse kohta. Mehe nimi on üleskirjutuses loetamatuks tehtud. Süüdistus esitati telefonikõnes Rhode Islandi senaatori Sheldon Whitehouse’i büroole „seoses vägistamisega laeval 1985. aasta augustis”.

Kavanaugh eitas kategooriliselt ka seda.

Kavanaugh on eitanud veel kolme temavastast süüdistust, mille on esitanud naised, kes on oma isikud avaldanud.

Ühel hetkel ütles Kavanaugh, et on silmitsi laimukampaaniaga ning väitis, et uued süüdistused on lihtsalt absurdsed ja pöörased, võib-olla koordineeritud.

Täna oodatakse Kavanaugh’d tunnistama kuulamisele, kus osaleb ka California professor Christine Blasey Ford, kes on väitnud, et Kavanaugh ründas teda seksuaalselt ühel peol keskkooli ajal.