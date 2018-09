Trumpi ülemkohtu kandidaadi vägistamiskatses süüdistaja saab tapmisähvardusi

Advokaat Lisa Banks ütles, et enne, kui Ford läheb kongressi ette, tahab ta Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juurdlust Kavanaugh üle, vahendab BBC News.

Professor Ford, psühholoogialektor Californiast, süüdistab Kavanaugh’d selles, et viimane püüdis 1982. aastal purjus peaga tal riideid seljast võtta, kui mõlemad olid Washingtoni eeslinnas teismelised.

Naise sõnul surus Kavanaugh ta voodile ja kattis käega ta suu, kui ta püüdis karjuda.

53-aastane Kavanaugh on nimetanud süüdistust täiesti valeks.

Fordi advokaadid teatasid, et on kirjutanud senati õiguskaitsekomiteele ja lükanud tagasi pakkumise tunnistama tulla.

„On enneaegne rääkida kuulamisest esmaspäeval, sest tal on olnud tegemist ähvarduste, ahistamise ja perekonna ohutuse tagamisega ning ta on olnud sellele viimastel päevadel keskendunud,” ütles Banks.

Banksi sõnul on Ford pärast süüdistuse avaldamist ajalehes Washington Post pühapäeval püüdnud välja mõelda, kus pere öösel magab.

Fordi pere on advokaadi sõnul olnud sunnitud kodust välja kolima, tema e-postikontot on häkitud ja internetis on esinetud tema nimel.

Senati õiguskaitsekomitee esimees Chuck Grassley ütles hiljem, et ei ole põhjust Fordi tunnistuse andmist edasi lükata, sest eesmärk on teada saada tema isiklik arvamus ja mälestus juhtunust.

„Miski, mida FBI või mõni teine uurija teeb, ei mõjuta seda, mida dr Ford komiteele ütleb,” ütles Grassley.