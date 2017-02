Trumpi tööministrikandidaat taandas end enne ametisse kinnitamist

USA presidendi Donald Trumpi valik tööministri ametikohale Andrew Puzder loobus enne ametisse kinnitamist vabariiklaste vastuseisu tõttu.

Kaht kiirtoiduketti omava firma tegevjuht Puzder kohtas vihast vastuseisu peamiselt demokraatide hulgas osaliselt seoses tema seisukohtadega tööjõuküsimustes ning selle tõttu, et ta palkas dokumentideta sisserändaja majapidajaks, vahendab CNN.

Kuid ka vabariiklased muutusid Puzderi suhtes tõrjuvaks ning teisipäeva õhtul ja kolmapäeval informeeriti Valget Maja, et Puzderil ei ole võimalust ametisse kinnitatud saada.

„Pärast hoolikat kaalumist ja arutelu oma perekonnaga taandan ma oma kandidatuuri tööministri ametikohale,“ ütles Puzder kolmapäeva pärastlõunal. „Mul on au, et president Donald Trump kaalus mind tööministeeriumi juhtima ning viima Ameerika töölised ja ettevõtted tagasi püsiva jõukuse teele.“

Puzderit kritiseeriti teravalt alates tema kandidaadiks nimetamisest 8. detsembril. Endised ja praegused töötajad võtsid algusest peale tema vastu sõna ning demokraadid ja aktivistid ründasid tema varasemat tegevust tööliste õiguste austamise seisukohalt.

Loe veel

Puzder on pikka aega võidelnud 15-dollarise miinimumpalga ja Obamacare’i vastu.

Aastakümneid tagasi esitas endine abikaasa Lisa Fierstein Puzderi vastu koduvägivallasüüdistuse, mille hiljem tagasi võttis. Fierstein esines 1990. aastal varjatuna ka Oprah Winfrey telesaates, kus räägiti koduvägivallast. Enne Puzderi kuulamist senatis vaatasid senaatorid salvestuse sellest saatest eraviisiliselt üle.

Fiersteini sõnul ütles Puzder talle: „Näeme rentslis. See ei saa kunagi läbi. Sa maksad selle eest.“

Kirjas senaatoritele ütles aga Fierstein, et kahetseb Puzderi süüdistamist. Puzder ise eitab naise kallal vägivallatsemist.

See pole aga veel kõik. Eelmisel nädalal tunnistas Puzder, et on palganud majapidajaks dokumentideta sisserändaja. Hiljem ütles ta, et naine saatis majapidaja minema, kui tema immigratsioonistaatusest teada sai. Väidetavalt olevat nad pakkunud ka abi legaalse staatuse saamiseks.

Eelmisel kuul teatasid kiirtoidukettide Hardee’s ja Carl’s Jr. töötajad, et on esitanud tööandja vastu 33 osariigisisest ja föderaalkaebust. Tööandjat süüdistatakse palga maksmata jätmises, ületundidega manipuleerimises, seksuaalses ahistamises ja töötajate ebaausas kohtlemises.

Omanikfirma tegevjuht Puzder nimetas mõnesid Hardee’se töötajaid kunagi „halvimatest halvimateks“. Ta on avaldanud toetust töötajate asendamisele robotitega.

„Nad on alati viisakad, nad on alati ostma kutsuvad, nad ei võta kunagi puhkust, nad ei jää kunagi hiljaks, kunagi nad ei libise ja kuku ega ole ka vanuse, soo või rassi järgi diskrimineerimise juhtumeid,“ ütles Puzder 2016. aasta märtsis väljaandele Business Insider.