Trumpi tollid ja lepetest taganemine on Kanadas kohtuva G7 lõhki tõmmanud

Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kes on näinud palju vaeva soojade isiklike suhete loomiseks Trumpiga, ütles, et teised G7 riigid – Suurbritannia, Kanada, Saksamaa, Itaalia ja Jaapan – peaksid nagu Prantsusmaagi jääma „viisakaks” ja produktiivseks, kuid Macron hoiatas, et „ükski juht ei ole igavene”, mis on märk selle kohta, et Euroopa ei kavatse Trumpile alandlikult alla anda.

„Võib-olla Ameerika president ei hooli täna isoleeritud olemisest, aga meil pole midagi kuuekesi olemise vastu, kui vaja,” ütles Macron ajakirjanikele. „Sest need kuus esindavad väärtusi, esindavad majanduslikku turgu ja rohkem kui midagi muud, esindavad täna tõelist jõudu rahvusvahelisel tasemel.”

Kanada peaminister Justin Trudeau ennustas karme arutelusid kaubanduse üle, kuid teised G7 liikmed, näiteks Jaapan ja Itaalia nii suure tõenäolisusega Trumpile väljakutset esitama ei hakka.

Trump tulistas Macronile ja Trudeaule Twitteris vastu, öeldes, et neil endil on USA kaupadele „tohutud tollid” ja nad on püstitanud ka teisi kaubandustõkkeid.

USA president kohtub näost näkku riigijuhtidega kelle vaated ei lange tema omadega kokku paljudes küsimustes alates kaubandusest kuni keskkonnakaitseni ning Iraanist kuni USA Iisraeli saatkonna Jeruusalemma kolimiseni.

G7 juhid kohtuvad Kanada Québeci provintsis La Malbaies asuvas luksushotellis.