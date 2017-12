Trumpi toetatud ja teismeliste ahistamises süüdistatud vabariiklane Moore sai Alabama senaatori valimistel lüüa

Demokraat Doug Jones võitis eile toimunud valimistel sügavalt vabariiklikus Alabamas ägeda võitluse USA senati koha pärast, andes löögi president Donald Trumpile, kelle toetatud vabariiklaste kandidaati Roy Moore’i süüdistati seksuaalsetes väärtegudes.

Jones on esimene Alabamast USA senatisse valitud demokraat veerandsajandi jooksul ning sellega kahaneb vabariiklaste niigi napp enamus senatis vaid 51-49-le, mis seab ohtu Trumpi algatuste läbisurumise ja avab ukse demokraatide võimalikule senati ülevõtmisele järgmise aasta kongressivalimistel, vahendab Reuters.

Inetu valimiskampaania tõmbas endale kogu USA tähelepanu ja lõhestas vabariikliku partei mitme naise süüdistuste tõttu, et Moore jälitas neid, kui nad olid teismelised ja tema 30. eluaastates.

Trump avaldas Moore’ile toetust isegi siis, kui teised parteiliidrid Washingtonis temast lahti ütlesid. Endine föderaalprokurör Jones nimetas kampaaniat referendumiks sündsuse üle ja lubas valijatele, et ei valmista neile Washingtonis piinlikkust.

70-aastane kristlik konservatiiv Moore, kes on kahel korral kõrvaldatud Alabama osariigi ülemkohtust föderaalseaduste eiramise pärast, eitas seksuaalse ahistamise süüdistusi ja ütles, et ei tunne ühtki naist, kes need esitasid.

USA senati vabariiklaste juht Mitch McConnell kutsus Moore’i kandideerimisest loobuma ning teised senati liidrid teatasid, et ta tuleks senatist välja heita, kui ta valituks osutub.

Trump esines salvestatud üleskutsetega valijatele Moore’i toetuseks ja korraldas eelmisel nädalal naaberosariigis Floridas kampaaniaürituse. Kahel korral esines Moore’i kampaaniaüritustel Trumpi endine vanemnõunik Steve Bannon.

„Roy Moore hääletab alati koos meiega. VALIGE ROY MOORE!” kirjutas Trump Twitteris, nimetades Jonesi kongressi demokraatide juhtkonna potentsiaalseks marionetiks.