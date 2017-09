Trumpi tervishoiuminister astus kallite lennureiside pärast tagasi

USA tervise- ja inimteenuste minister Tom Price astus ametist tagasi seoses valitsuse lennuki korduva põhjuseta kasutamisega.

Valitsuse ametnikel, kes ei tegutse rahvusliku julgeoleku teemadega, on kohustus lennata töö asjus liinilendudega. Terviseminister oli aga alates tänavu maist jõudnud maksumaksjate kulul teha juba 26 eralendu, mille pärast ta palus ka avalikult vabandust, vahendab uudisteagentuur AP.

Nende hulgas, millest esimesena teatas eelmisel nädalal väljaanne Politico, olid lennud Washingtonist Philadelphiasse ja tagasi, mis läksid maksma sadu tuhandeid dollareid ja mille oleks võinud asendada odava rongisõidu või liinilendudega.

Ametist lahkunud Price on lubanud lennud tagantjärele ise kinni maksta.

USA esindajatekoja järelevalvekomitee algatas sel nädalal juurdluse föderaalagentuuride reiside kohta pärast mitmeid teateid, et president Donald Trumpi ministrid kasutavad valitsuse ja eralennukeid töö- ja isiklikes asjus reisimiseks.

Kriitika alla on sattunud ka miljardärist rahandusminister Steve Mnuchin, kes kasutas valitsuse lennukit reisiks New Yorgist Washingtoni pärast kohtumist presidendiga Trump Toweris ning taotles valitsuse lennuki kasutamist lennuks mesinädalatele Euroopas, kuid selle taotluse võttis ta lõpuks tagasi. Mnuchin on õigustanud valitsuse lennuki kasutamist muu hulgas ka lennuks päikesevarjutuse ajal Kentucky osariiki Fort Knoxi.