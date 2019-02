Trumpi sõnul võib ta kuulutada Islamiriigi võidetuks järgmisel nädalal

Varem kinnitas USA välisminister Mike Pompeo koalitsioonipartneritele, et USA vägede väljatõmbamine Süüriast ei ole USA võitluse lõpp, ning kutsus üles aitama kaasa Islamiriigi lõplikule alistamisele Süürias ja Iraagis.

„USA vägede väljatõmbamine Süüriast ei ole Ameerika võitluse lõpp. See võitlus on selline, mille pidamist me jätkame teie kõrval,” ütles Pompeo. „Vägede arvu vähendamine on sisuliselt taktikaline muudatus, see ei ole muudatus missioonis. See lihtsalt esindab uut faasi vanas võitluses.”