Trumpi sõnul oli kohtumine senaatoritega, peale teda kritiseerinute, armastuse pidu seistes ovatsioonidega

Trump kommenteeris Arizona senaatori Jeff Flake’i ja Tennessee senaatori Bob Corkeri sõnavõtte.

„Põhjus, miks Flake ja Corker senati võidujooksust välja kukkusid, on väga lihtne, neil oli null võimalus valituks saada. Nüüd käituvad nii haiget saanu ja haavatuna,” kuulutas Trump.

The reason Flake and Corker dropped out of the Senate race is very simple, they had zero chance of being elected. Now act so hurt & wounded!