Trumpi sõnul kahepoolselt kohtumist tema ja Putini vahel Pariisis ilmselt ei toimu

Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik John Bolton ütles varem, et Trump kohtub Putiniga sel nädalal, kui sõidab Pariisi Esimese maailmasõja lõpu sajanda aastapäeva tähistamisele, vahendab Associated Press.

Trump ütles aga eile ajakirjanikele, kui sõitis kolmele valimiskampaaniaüritusele, et ei ole kindel, kas see on õige koht kohtumiseks.

„Ma ei ole kindel, et meil on Pariisis kohtumine. Ilmselt mitte,” ütles Trump.

Siiski teatas Trump, et kohtumine toimub G20 tippkohtumisel ja ilmselt tuleb palju kohtumisi pärast seda.