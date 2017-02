Trumpi sõjaväeministri kandidaat loobus ametisse astumisest

USA sõjaväe veteran Vincent Viola otsustas reedel loobuda kandideerimast president Donald Trumpi administratsiooni armeeministriks.

"Minister Mattis on pettunud, kuid mõistab ja austab Viola otsusest," teatas Pentagon oma avalduses, lisades, et kaitseminister James Mattis käib peagi välja uue kandidaadi nime.

Ajaleht The Military Times kirjutas, et miljardärist Viola otsustas oma kandidatuuri tagasi võtta seoses raskustega mõista kaitseministeeriumi reegleid seoses oma perekonnaäride juhtimisega ametis oleku ajal.

Viola on endine New Yorgi kaubabörsi esimees ja talle kuulub e-kaubandusfirma Virtu Financial. Ühtlasi on sõjaväe veteran ka Põhja-Ameerika jäähokiliiga NHLi meeskonna Florida Panthers omanik.