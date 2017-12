Trumpi rahvusliku julgeoleku strateegias öeldakse, et Venemaa sekkub teiste siseasjadesse üle maailma

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon teatas eile, et Venemaa sekkub ülemaailmselt riikide siseasjadesse, kuid jättis Venemaa siiski süüdistamata USA 2016. aasta presidendivalimistesse sekkumises.

Trumpi „Ameerika eelkõige” visioonil põhinevas uues rahvusliku julgeoleku strateegias sisalduv Venemaa-kriitika peegeldab USA diplomaatide pikaajalist seisukohta, et Venemaa õõnestab aktiivselt USA huve kodus ja välismaal, vaatamata Trumpi enda püüetele soojemate suhete loomiseks Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, vahendab Reuters.

„Õõnestava taktika moderniseeritud vormide kaudu sekkub Venemaa kogu maailma riikide sisemistesse poliitilistesse asjadesse,” öeldakse dokumendis.

Strateegias välditakse aga otsest viitamist sellele, mis USA luureagentuuride sõnul oli Venemaa sekkumine USA eelmise aasta presidendivalimistesse.

„Venemaa kasutab informatsioonioperatsioone osana oma ründeotstarbelistest küberjõupingutustest avaliku arvamuse mõjutamiseks üle maailma. Tema mõjutuskampaaniates segatakse varjatud luureoperatsioone ja interneti võltspersoone riiklikult rahastatud meedia, kolmandate osapoolte vahenduse ja makstud sotsiaalmeediakasutajate ehk „trollidega”,” öeldakse dokumendis.

Trump on tihti rääkinud soovist parandada suhteid Putiniga. Oma strateegiat tutvustanud kõnes märkis Trump, et sai pühapäeval Putinilt telefonikõne, milles viimane tänas teda USA luureandmete edastamise eest, mis aitasid ära hoida pommirünnaku Venemaal Peterburis.

Trump ütles, et see oli selline koostöö, nagu asjad peaksidki toimima.

„Aga samal ajal, kui me otsime selliseid võimalusi koostööks, seisame me enda eest ja seisame oma maa eest, nagu me pole kunagi varem seisnud,” ütles Trump.

Kongress nõuab, et iga USA administratsioon koostaks oma rahvusliku julgeoleku strateegia. Trumpi strateegiat on tugevalt mõjutanud rahvusliku julgeoleku tippametnike, mitte Trumpi enda mõtteviis, teatas üks dokumenti ettevalmistamises osalenud ametnik.

Trumpi strateegia peegeldab tema „Ameerika eelkõige” prioriteeti, mis tähendab USA territooriumi ja piiride kaitsmist, sõjaväe taas ülesehitamist, jõu näitamist välismaal ja USA-le soodsama kaubanduspoliitika läbisurumist.

USA saatkondadesse üle maailma saadetud jutupunktid, mille alusel diplomaadid peavad uuest strateegiast rääkima, annavad selgelt märku, et USA positsioon Venemaa suhtes on karm.

Reutersi nähtud avalikustatud USA välisministeeriumi telegrammis öeldakse: „Venemaa püüab nõrgestada USA Euroopale pühendumise usutavust. Oma sissetungidega Gruusiasse ja Ukrainasse on Venemaa demonstreerinud valmisolekut kasutada jõudu regiooni riikide suveräänsuse vaidlustamiseks.”

Trumpi administratsioon peab Hiinat ja Venemaad konkurentideks, kes püüavad USA jõule väljakutset esitada ning õõnestada tema julgeolekut ja jõukust.

Hiinat ja Venemaad nimetatakse ka „revisionistlikeks jõududeks”.

USA administratsiooni kõrge ametniku sõnul püüavad Venemaa ja Hiina ülemaailmset status quo’d muuta – Venemaa Euroopas sõjaliste sissetungidega Ukrainasse ja Gruusiasse ning Hiina Aasias agressiooniga Lõuna-Hiina merel.

Administratsioon hoiatab, et rahvusliku julgeoleku probleem on ka intellektuaalse omandi vargus Hiina poolt.