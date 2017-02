Trumpi rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn lahkus ametikohalt

Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn astus esmaspäeva õhtul ametist tagasi, vahendab CNN.

Kaks allikat kinnitasid CNNile, et USA julgeoleku nõunik Michael Flynn lahkus ametist.

Lahkumist seostatakse hiljuti lahvatanud skandaaliga. Nõunik arutas eraviisiliselt USA sanktsioone Venemaa suursaadikuga Washingtonis Sergei Kisljakiga Trumpi ametisseastumise eelsel kuul.

Ajaleht Washington Post kirjutas möödunud kolmapäeval, et Flynn rääkis enne Obama ametist lahkumist Venemaa suursaadiku Sergei Kisljakiga, ning kui tema käest küsiti, kas arutati ka sanktsioone, vastas Flynn: „Ei.“

Neljapäeval näis Flynn aga sellest eitusest taganevat. Tema pressiesindaja ütles Washington Postile, et Flynn „andis mõista, et kuigi ta ei mäleta sanktsioonide arutamist, ei saa ta olla kindel, et see teema ei tulnud kunagi jutuks“.

Flynn oli ametis veidi vähem kui kuu aega, mis teeb temast lüheima ametisoldud ajaga nõuniku lähiajaloos.

Ajutiseks julgeoleku nõunikuks saab kindral Keith Kellogg, kinnitasid mitmed allikad CNNile. Kellogg oli eelnevalt rahvusliku julgeolekunõukogu staabiülem.