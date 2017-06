Trumpi poolt vallandatud FBI juht annab neljapäeval senati luurekomitees tunnistusi

Endine FBI juht James Comey räägib neljapäeval USA senati luurekomitee ees, kuidas Trump sundis teda "lahti laskma" Trumpi endise julgeolekunõuniku Michael Flynni ja Venemaa seoste uurimisest, kirjutab Business Insider.

Comey räägib senatis, et Trump nõudis talt lojaalsust jaanuarikuus toimunud õhtusöögil ning ka Valge Maja ovaalkabinetis veebruaris.

"President küsis, kas soovin jääda FBI direktoriks. Mulle tundus see veider, sest varasemates vestlustes oli ta kaks korda maininud, et loodab, et ma jään. Mina kinnitasin mõlemal korral, et ma soovin jätkata," sõnas Comey.

Toonane FBI juht ütles Trumpile, et armastab oma tööd ja soovib jätkata kuni kümneaastase tähtaja lõpuni. "Ütlesin Trumpile, et ta võib minule loota ja ma räägin talle alati tõtt. Lisasin veel, et ma pole kellegi poolel poliitilises mõttes".

"Mõni minut hiljem ütles president, et tema vajab ja eeldab lojaalsust. Järgnes veider ja ebamugav vaikus. Vaatasime lihtsalt sõnagi lausumata üksteisele otsa. Jutt jätkus ühel hetkel muudel teemadel, kuid Trump tuli lojaalsuse juurde tagasi õhtusöögi lõpus," rääkis Comey.

Comey plaanib kongressile rääkida oma 14. veebruaril Valges Majas aset leidnud vestluse sisust Trumpiga. Just sel päeval soovis Trump temaga rääkida Flinnist.