Trumpi pikaaegne advokaat tunnistab end kuriteos süüdi

CNN kirjutab, et kokkulepe lõpetab mitmeid kuid kestnud uurimise, mis on parajaks peavaluks ka riigipea Donald Trumpile. Nimelt on Cohen viidanud ka Trumpi tegemistele. Tema sõnutsi teadis Trump ette 2016. aasta juunis toimunud kohtumisest, kus venelased pidid jagama kompromiteerivat materjali tema vastaskandidaadi Hillary Clintoni kohta.

Praegune kokkulepe aga tähendab, et ilmselt Cohen enam avalikult sõna ei võta, ühtlasi jäävad ka tema ja prokuratuuri kokkuleppe täpsemad asjaolud salajaseks.