Trumpi peastrateeg Bannon: meedia peaks oma suu kinni hoidma

Vaid päevi pärast seda, kui USA president Donald Trump rääkis sõjapidamisest meediaga, esines veelgi ägedama rünnakuga tema peastrateeg Steve Bannon, kes väitis, et valimistulemus alandas uudisteorganisatsioone, ning nimetas meediat korduvalt praeguse administratsiooni „opositsiooniparteiks“.

„Meedia peaks piinlikkust ja alandust tundma ning hoidma oma suu kinni ja veidi kuulama,“ ütles Bannon kolmapäeval antud intervjuus ajalehele New York Times.

„Ma tahan, et te seda tsiteeriksite,“ lisas Bannon. „Meedia on siin opositsioonipartei. Nad ei mõista seda maad. Nad ei mõista ikka, miks Donald Trump on Ühendriikide president.“

Bannon, kes annab harva intervjuusid kellelegi muule peale provokatiivse parempoolse portaali Breitbart News, mida ta kuni augustini juhtis, oli samal lainel Trumpi eelmise nädala kommentaaridega, milles president ütles, et peab meediaga sõda, ja nimetas ajakirjanikke maailma kõige ebaausamate hulgas olevateks inimesteks.

Trumpi nõunike hulgas Valges Majas vastutab Bannon natsionalistliku visiooni elluviimise eest. Mitmel moel on Trump oma esimesel nädalal ametis ka selle visiooni järgi tegutsenud.

Bannon on New York Timesi teatel konkureerivate jõukeskustega administratsioonis üks tugevamaid jõude. Ta on oskuslik pressi manipulaator ja uhke provokaator ning teadete kohaselt oli ta üks nõunikest Trumpi siseringis, kes õhutasid Valge Maja uut pressisekretäri Sean Spicerit tegema laupäeval vastuolulist ja emotsionaalset avaldust, milles vaidlustati uudised Trumpi inauguratsiooni jälginud publiku suuruse kohta. Bannon jagab Trumpi seisukohta, et uudistemeedia mõistis valesti liikumist, mis Trumpi ametisse tõi.

Bannon esitas New York Timesile ulatuslikud süüdistused uudistemeedia aadressil. Tema sõnul on see Trumpi vastu kallutatud ja Ameerika avalikkusega sideme kaotanud.

„Eliitmeedia sai sellest täiesti valesti aru, sada protsenti valesti,“ ütles Bannon presidendivalimiste kohta, nimetades seda alandavaks kaotuseks, mida ei saa kunagi maha pesta, mis jääb alatiseks alles.

„Peavoolumeedia ei ole vallandanud ja eetrist maha võtnud kedagi meie kampaania jälgimisega seotut,“ jätkas Bannon. „Vaadake nende inimeste Twitteri kontosid: nad olid Clintoni kampaania otsesed aktivistid. Sellepärast ei ole teil võimu. Teid alandati.“

Vestluseks New York Timesiga tegi algatuse Bannon ise, et kiita Spicerit, keda on sel nädalal kritiseeritud valeväidete eest Valge Maja pressikonverentsil Trumpi inauguratsiooni jälginud publiku suuruse kohta. Spicer on nimetanud ajakirjanikke ebaausateks ja pidanud neile loengu selle kohta, milliseid artikleid kirjutada, ja noominud neid selle eest, et nad ei usu Trumpi valet laialdaste valimispettuste kohta.

Küsimusele, kas ta ei muretse, et Spicer kaotas uudistemeedia silmis usutavuse, hakkas Bannon itsitama: „Kas te teete nalja? Meie arvame, et see on aumärk. „Seavad kahtluse alla tema aususe“ – kas te teete nalja? Meedia ausus on null, intelligents on null ja kõva tööd ei tehta.“

„Te olete opositsioonipartei,“ ütles Bannon. „Mitte Demokraatlik Partei. Teie olete opositsioonipartei. Meedia on opositsioonipartei.“