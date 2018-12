Trumpi otsus Süüriast välja tõmmata tabas üllatusena nii liitlasi kui ka Pentagoni

USA riigipea ebaselgete tagajärgedega otsus on vastuolus USA senise Süüria-poliitikaga ja rabas nii USA parlamendisaadikuid, kaitseministeeriumi kui ka rahvusvahelisi liitlasi, kirjutas täna AFP.

„Oleme võitnud ISIS-ga võitluse," kinnitas Trump eile Twitterisse postitatud lühikeses videos, kuigi nii USA kui ka teiste riikide eksperdid on alles hiljuti hoiatanud, et võidu kuulutamine äärmuslaste üle on ennatlik ja kahjulik.

„Nad said meilt lüüa ja said seda rängalt. Võtsime maa tagasi ja nüüd on meie vägedel aeg koju tulla," sõnas Trump.

Trumpi otsus võib kaasa tuua suuri etteennustamatuid muutusi geopoliitikas, lisaks pole vastust küsimusele, mis saab USA toetatud kurdi võitlejatest, kes on Süürias äärmuslastega võidelnud. Süürias tegutseb hinnanguliselt veel mitu tuhat ISIS-e võitlejat.

USA anonüümne allikas kinnitas uudisteagentuurile AFP, et Trumpi otsus sai lõpliku vormi eile. „Täielik tagasitõmbumine, igalt poolt üle Süüria," selgitas allikas.

Trumpi liitlane, vabariiklasest senaator Lindsey Graham kommenteeris eile, et USA presidendi otsus pole arukas ja seab kurdid riski alla, demokraadist senaator Jack Reed aga kirjeldas seda kurdide reetmisena. „Otsus tõendab veel kord, kui sobimatu Trump maailmaareeni juhtima on," ütles Reed.