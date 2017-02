Trumpi nõustaja Conway: meil on suur austus faktide vastu

USA presidendi Donald Trumpi nõustaja Kellyanne Conway kaitses teisipäeval telekanalis CNN Valge Maja usutavust pärast seda, kui sattus eelmisel nädalal kriitikatule alla, rääkides Bowling Greeni „tapatalgutest“ või „rünnakust“, mida pole tegelikkuses kunagi toimunud.

„Las ma ütlen ainult, et meil on väga suur austus tõe vastu ja ma saan rääkida ainult enda eest ja mul on kahju, et ma ennast valesti väljendasin,“ ütles Conway CNN-ile, vahendab ABC News. „Me peame fakte suure au sees.“

Conway lisas: „Ma kahetsesin seda kohutavalt, sest ma kasutasin millegi kirjeldamiseks mitu korda vale sõna. Ma tundsin end selle pärast halvasti ja ma vabandan ja ajan selle asja joonde.“

Samas kaitses Conway loetelu 78 terroriaktist üle maailma 2014. aasta septembrist kuni 2016. aasta detsembrini, mida meedia on Valge Maja väitel „alakajastanud“.

„Mida president ütleb, on … et on teisi rünnakuid, mis ei saa nii palju kajastust,“ ütles Conway mõnede sündmuste kohta loetelus.

Erinevalt Trumpi varasematest avaldustest teatas Conway, et ei usu, et CNN on libauudiste kanal.

„Ma ei arva, et CNN on libauudised,“ ütles Conway. „Ma arvan, et igal pool, trükis, TV-s, raadios, vestluses on teateid, mis ei ole hästi läbi uuritud ja põhinevad mõnikord valel.“