Trumpi nõunik: president tahtis ametivannet anda, mitte käsi Piibil, vaid oma raamatul „Tehingukunst“

Omarosa meenutab oma peatselt ilmuvas raamatus „Unhinged: An Insider Account of the Trump White House“, kuidas Trump tundis enne ametisse vannutamise tseremooniat huvi , kas tal oleks võimalik vannet anda ka käsi oma raamatul „Tehingukunst“ ehk „The Art of the Deal“, vahendab uudistekanal Slate.

„Ta küsis minult, Omarosa, mida sa arvad sellest, kui ma annaksin ametivande, käsi „Tehingukunstil“,“ kirjutab Newman. „Ma küsisin, „Piibli asemel?“, mille peale ta vastas, „Jah. „Tehingukunst“ on bestseller!“.“

Tema väitel asus Trump seejärel oma teost kiitma, öeldes, et see on „kõigi aegade parim äriraamat“. „Mõtle vaid, kui palju raamatuid ma müüksin - võibolla teha ametissevannutamist tähistav trükk?!“ jätkanud kinnisvaramogul.

Ametnike sõnul ei olnud see aga hea idee, misjärel president tegi näo, et tegemist oli naljaga, kuigi Omarosa seda ei usu.

Tema peatselt ilmuv raamat on täis lugusid president Trumpist, sh väidab ta, et president on rassist ja naistevihkaja, ja kirjeldab, kuidas Trumpil on äärmiselt kahtlane suhe oma tütre Ivankaga, kuidas talle meeldib oma personali sõimata jne.

Trump ise kommenteeris oma endise lähedase nõuniku raamatu ilmumist laupäeval, öeldes vaid, et naine on ühiskonna põhjakiht (inglise k. lowlife).