Trumpi New Yorgi kampaaniajuht: Michelle Obama võiks elada ahvidega Aafrikas

Ameerika Ühendriikide tulevase riigipea Donald Trumpi New Yorgi osariigi kampaaniajuht Carl Paladino ütles ajakirjanikele, et president Barack Obama võiks surra hullulehmatõvesse ja esimene leedi asuda elama ahvidega Aafrikasse.

New Yorgi ajaleht ArtVoice küsis sel nädalal kohalikelt poliitikutel nende ootuste kohta järgmiseks aastaks. Vabariiklaste endine kubernerikandidaat Paladino vastas, et tema soovib, et „Obama haigestuks hullulehmatõppe /.../ ja maetaks enne kohtuistungit karjamaale Valerie Jarreti (Valge Maja vanemnõunik) kõrvale, kes mõistetaks eelnevalt süüdi mässu õhutamises ja riigireetmises ning kellelt kongikaaslane võtaks maha pea“.

Ühtlasi märkis Paladino, et ta sooviks järgmisel aastal lahti saada esimesest leedist Michelle Obamast, kes tema meelest „võiks olla taas meesterahvas ja tuleks lahti lasta Zimbabwes, kus ta elaks lahedasti koopas koos gorilla Maxiega“.

Trumpi kampaaniajuht selgitas oma vastuolulisi kommentaare veebiportaali Media Ite vahendusel, öeldes, et ta teab väga hästi, et ei ole poliitiliselt korrektne. „Minult küsiti, mida ma järgmiselt aastalt soovin, ja ma vastasin,“ lausus ta.

New Yorgi ametis olev demokraadist kuberner Andrew Cuomo nimetas Paladino avaldust aga rassistlikuks, koledaks ja taunitavaks ning soovitas vabariiklast mitte tõsiselt võtta. Kuberner avaldas ühtlasi kahetsust, et Paladino rikub osariigi mainet ja teeb kohalikele häbi. „Tema seisukoht ei väljenda ühegi tõelise newyorklase arvamust,“ toonitas Cuomo.