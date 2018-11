Trumpi natsionalism lükati esimese maailmasõja mälestusüritusel jõuliselt tagasi

Tseremoonial toimunu iseloomustas pingeid rahvusvahelisel areenil, kus president Trump püüab kirjutada ümber reeglistikku, mille alusel maailma juba teise maailmasõja järgselt tüüritakse. Trump on väitnud, et teised riigid on kasutanud Ameerika Ühendriike ära, olgu see siis majanduslikult või julgeolekualaselt, ja rõhutanud, et on aeg kanda hoolt Ameerika huvide eest.

Ta on viinud USA välja paljudest rahvusvahelistest lepingutest, alustades vabakaubanduse, tuumarelvade leviku ja lõpetades kliimamuutuse omadega, ning seadnud kahtluse alla alliansside nagu NATO ja Euroopa Liidu olemasolu, märgib The New York Times. Ta on mõistnud hukka peaaegu iga kaubandusleppe, mille üks osapooli USA on, ja sundinud Kanadat ja Mehhikot muutma ühist vabakaubanduslepingut (NAFTA) viisil, mis tooks tema sõnul ennekõike Ameerika Ühendriikidele rohkem kasu.

Trump rääkis eelmisel kuul „korrumpeerunud, võimunäljaste globalistide võimust“. „Te teate, mis on globalist, eks? Te teate, mis on globalist? Globalist on inimene, kes tahab, et maailmal läheks hästi, aga, nagu tuleb välja, ei hooli niivõrd oma riigist. Ja te teate mis? Me ei saa seda lubada,“ kuulutas riigipea kampaaniaüritusel Houstonis.