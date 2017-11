Trumpi lauale jõuab ettepanek müüa Ukrainale võimsaid tankitõrjerelvasid Javelin

USA president Donald Trumpi lauale jõuab peatselt ettepanek müüa Ukrainale 47 miljoni dollari eest võimsaid tankitõrjerelvasid Javelin, et takistada Venemaa jätkuvat agressiooni Ukrainas. USA ka rahastaks müügitehingut ise.

Mõjukas rahvusliku julgeoleku nõukogu otsustas teisipäeval toetada USA relvade, sealhulgas Javelinide müümist Ukrainale, kirjutas ABC News.

Relvamüügi peab veel heaks kiitma president ja Kongress.

Kui Trump kiidab Javelinide müügi Ukrainale heaks, on see oluline muutus võrreldes varasema ajaga, kui USA Vabariikliku partei programmis olevat Ukrainale "tapvate relvade müümise" punkti leevendati siis, kui Trump nende presidendikandidaadiks nimetati.

"Nad pehmendasid seda, olen kuulnud, aga mina polnud sellega seotud," ütles Trump tollal. Trumpi kampaaniajuht oli sel ajal Paul Manafort, kes oli varem nõustanud Ukraina venemeelset president Viktor Janukovitši.

USA välisminister Rex Tillerson ja kaitseminister James Mattis on alates juunist kaalunud, kuidas seda müüki kõige paremini sooritada. Nemad toetasid tugevalt just esitatud ettepanekut Javeline müüa.

USA välisministeeriumi allika sõnul arutatakse lähinädalatel ka seda, kuidas relvamüügi sõnumit avalikkusele esitleda. Avalikult pole ettepanekut veel kommenteeritud.

Javelin on arenenud, "lase ja unusta" põhimõttel töötav relv, mille rakett suudab peale sihtmärgi lukustamist selle ise üles leida. Javelini laskekaugus on üle kahe kilomeetri ja tanke suudab see hävitada tabades neid ülevalt, kus soomus on kõige nõrgem. Teadaolevalt suudab Javelin hävitada kõiki maailmas kasutatavaid tanke.

Ukraina sõjaväel puuduvad vähegi Javeliniga sarnanevad tankitõrjerelvad, mistõttu Javelinid on olnud pikalt Ukrainlaste soovinimekirja tipus.