Trumpi lähiringkond kardab tema „koost lagunemist“ – abid püüavad teda ohjes hoida, kui ta erutatult kontorisse saabub

USA presidendi Donald Trumpi administratsioonist on imbunud välja mure selle üle, kas Trump on oma ülesannete kõrgusel ja kas tema otsustusvõimet saab usaldada. Nüüd on mures lähedased töö- ja erakonnakaaslased.

Üheks otsekohesemaks Trumpi kriitikuks tõusis eelmisel pühapäeval senati väliskomitee vabariiklasest esimees Bob Corker, kes andis intervjuu ajalehele New York Times, vahendab Helsingin Sanomat.

Corkeri sõnul juhib Trump oma administratsiooni nagu televisiooni tõsielusarja ja ähvardab välisriike viisil, mis võib viia USA kolmanda maailmasõja suunas.

„Ma olen tema pärast mures,“ ütles Corker New York Timesile. „Tema pärast oleks mures kes iganes, kes meie riigist hoolib.“

Corkeri sõnul üritab sisering Trumpi ohjes hoida.

„Mõni inimene välja arvatud mõistab valdav enamus meie erakonnas, millega meil tegemist on,“ ütles Corker. „Loomulikult mõistavad nad seda ebastabiilsust, millega meil tegemist on, ja seda tohutut hulka tööd, mida tema ümber olevatelt inimestelt nõutakse, et suuta teda keset teed hoida.“

Twitteris nimetas Corker Valget Maja täiskasvanute lasteaiaks.

Üleeile kirjutas ajakiri Vanity Fair, et mitmed märkimisväärsed vabariiklased ja Trumpi nõunikud on nimetanud Trumpi „ebastabiilseks“, et ta „ei suuda tempos püsida“ ja „laguneb koost“.

Vanity Fair kirjutas, et sai kahest allikast informatsiooni vestluste kohta, milles Trump teatas, et „vihkab Valges Majas kõiki“. „On mõni erand, aga ma vihkan neid,“ olevat Trump Vanity Fairi andmetel öelnud.

Trumpi pikaaegne toetaja ja sõber Thomas Barrack on öelnud, et on olnud Trumpi mõnedest avaldustest „vapustatud“ ja „nördinud“, teatas Washington Post.

Väljaanne Politico teatas aga eelmisel teisipäeval, et Trumpi nõunikud ja muud lähedased töökaaslased arendavad välja meetodeid, millega püüavad takistada Trumpi lollusi tegemast. Politico sõnul on sellest rääkinud kümme praegust ja endist Trumpi lähedast kolleegi.

„Pidi kas veenma teda selles, et mingi parem mõte on tema mõte, või jätma tähelepanuta, mida ta ütles, ja lootma, et ta unustab selle järgmiseks päevaks,“ ütles Trumpi äritegevuse juhtide hulka kuulunud Barbara Res Politico teatel.

Politico sõnul on mitmed Trumpi abid rääkinud, et mõnikord saabub Trump kontorisse erutatult, sest on rääkinud sõpradega või vaadanud televisiooni hommikuprogrammi. Siis üritavad alluvad ülemust rahustada, et ta ei teeks erutatuna kiireid ja kiirustatud otsuseid.

Abid on kutsunud varem ka inimesi väljastpoolt, keda Trump austab, talle mõistust pähe panema, kirjutas Politico.

Eile kirjutas Trump Twitteris, et abiorganisatsioonid ei saa jääda kahe orkaani räsitud Puerto Ricosse igavesti. See avaldus tekitas tõelist raevu. Esindajatekoja Puerto Rico päritolu demokraadist liige Nydia Velazquez süüdistas Trumpi ebapresidendilikkuses.

Juba eelmisel nädalal räägiti, et USA välisminister Rex Tillerson nimetas Trumpi eelmisel suvel napakaks.

Kui need väited välja ilmusid, andis Tillerson pressikonverentsi, kus kiitis Trumpi taevani. Samas ei eitanud ta selgelt Trumpi napakaks nimetamist. Seda eitas samal päeval välisministeeriumi pressiesindaja.

Väide napakaks nimetamise kohta pani aga Trumpi esitama Tillersonile väljakutse IQ-de võrdlemiseks.