Trumpi lähikonna Venemaa-sidemete uurimine kogub hoogu ja on jõudmas uude faasi

Ajal, mil Ameerika Ühendriikide president Donald Trump sõlmis laupäeval Saudi Araabiaga enam kui 100 miljardi dollari suuruse relvatehingu, kogus tema lähikonna Venemaa-sidemete uurimine üha hoogu.

Venemaa mõjutustegevust puudutav uurimine jõudis sel nädalal riigipea siseringini. Ajaleht The Washington Post kirjutas, et ametis olev Valge Maja nõunik on uurijatele huvipakkuv isik. Ajakirjanduse spekulatsioonide kohaselt on see isik Jared Kushner, president Trumpi türte Ivanka abikaasa.

USA riigipea lennuk Air Force One maandus laupäeva hommikul Riyadhi lennuväljal, millega sai alguse Trumpi ambitsiooniderohke esimene üheksapäevane välisreis Saudi Araabiasse, Belgiasse, Itaaliasse ja Iisraeli. Teda saadab neil visiitidel suurem osa Valge Maja nõunikest, nende seas ka suurt mõju omav väimees Kushner.

Jared Kushner, Ivanka Trump Foto: BRIAN SNYDER, REUTERS

FBI juurdlus jõuab õige pea aga järgmisesse faasi, kus uurijate huviorbiiti sattunutel tuleb silmitsi seista kohtukutsete ja vande all tunnistuste jagamisega, mistõttu Valge Maja töötajatele anti sel nädalal soovitus oma isiklikke advokaate neist ohtudest teavitada. Administratsiooni advokaadid panevad samal ajal paika kriisistrateegiat juhuks, kui presidenti peaks ähvardama ametist taandamine, märgib ajaleht The Sunday Times.

Teade, et Trump kaaluvat mõnede nõunike vallandamist, tekitas Valge Maja seinte vahel „Troonide mängule“ sarnaneva atmosfääri ja päädis pea kõigi nõunike kaasaminekuga pikale atlandiülesele reisile, kartuses, et mahajäämine tähendab töökoha kaotamisest.

Foto: JONATHAN ERNST, REUTERS

Ühe administratsioonile lähedalseisva vabariiklase sõnul on Valge Maja personal ahastuse piiril, kuna Trump suunab oma pahameele pidevalt nende vastu ega tunnista, et valitsuskabinetti saatva poliitilise kaose taga võib olla ta ise oma läbimõtlemata sõnade ja tegudega.

„Üha valdavam on arusaam, et nende suurim probleem on Trump ise,“ tõdes ta. „Trump on iseenda kõige suurem vaenlane. Ta nõuab teistelt pimedat pühendumist, samal ajal demonstreerimata mingitki arusaama sellest, et lojaalsus peaks olema mõlemapoolne.“

Ametnikele valmistab peavalu ka Trumpi kohtumine Venemaa välisministri Sergei Lavrovi ja Venemaa suursaadiku Sergei Kisljakiga Valges Majas päev pärast Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktori James Comey vallandamist. Ajakirjandusse lekkis nimelt, et riigipea lobises kohtumisel venelastele välja luuresaladuse ja kelkis nende ees Comey vallandamisega.

Ajaleht The New York Times kirjutas reedel, et Trump lausus dokumentide kohaselt Lavrovile: „Ma vallandasin just FBI direktori. Ta oli hull, peast täiesti sõge.“ Ühtlasi märkis ta kohtumisel, et tundis seoses Venemaa-sidemete uurimisega suurt survet, mille FBI direktori vallandamine maha võttis.

Lavrov, Trump, Kisljak Foto: Alexander Shcherbak, Alexander Shcherbak/TASS

Trump nõudis ajalehe The Washington Post väitel mõne kuu tagusel kohtumisel FBI direktoriga viimaselt isiklikku lojaalsust ja ärgitas teda administratsiooni julgeolekunõuniku Michael Flynni Venemaa-sidemete uurimist lõpetama. Trump ise eitas seda.

„Uskuge, ei ole mingit kokkumängu. Venemaa on kena, aga kas see on Venemaa või keegi teine, minu täielik prioriteet on USA,“ lasus ta sel nädalal pressikonverentsil.

Administratsiooni kohal külvas reedel aga kõige muu kõrval murepilvi ka James Comey otsus nõustuda lähinädalatel seadusandjate ees avalikult Trumpi ja tema kampaaniameeskonna kohta tunnistusi andma.