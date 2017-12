Trumpi lähedast abi küsitleti kaks päeva, FBI hoiatas teda venelaste katsete eest juba aasta algul

USA president Donald Trumpi üht lähimat abi Hope Hicksi (29) küsitleti eriprokurör Robert Muelleri meeskonna poolt kaks päeva seoses juurdlusega, mille eesmärk on selgitada välja Trumpi kampaania võimalik seos Venemaaga.

Alates augustist Valge Maja kommunikatsioonijuhina töötav Hicks on üks riigipea lähimatest nõunikest, kellel oli valimiskampaania ajal pidev ligipääs Donald Trumpile, ja kellel võib olla märkimisväärset teavet riigipea kampaanianõunike kontaktidest Venemaaga, vahendab ajaleht The New York Times.

Trumpi kampaania võimalikku kokkumängu Venemaaga mullustel presidendivalimistel uuriv eriprokurör Mueller küsitles Hicksi sel nädalal suisa kaks päeva: neljapäeval ja reedel.

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) võttis Hicksiga ühendust juba enne president Trumpi ametisse vannutamist selle aasta algul, et hoiatada teda kontaktide eest Venemaaga.

FBI ametnikel oli toona teavet, et Vene luure üritab Hicksiga meilitsi ühendust võtta, et tema kaudu veel enne innaguratsioonitseremooniat toona peatse presidendini jõuda.

USA föderaalametnikke tegi ajalehe teatel ärevaks „mitu sissejuhatavat elektroonkirja“, mille Trumpi pikaaegne isiklik abi sai Vene valitsuse aadressidelt pärast kinnisvaramoguli valimisvõitu.