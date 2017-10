Trumpi kritiseerinud esindajatekoja liige ähvardati lintšida

USA föderaalvõimud võtsid uurimise alla Illinoisi osariigi mehe, kes postitas Facebooki meemi, mis kutsus üles esindajatekoja liikme Frederica Wilsoni lintšimisele.

Wilson on pälvinud president Donald Trumpi ja mõnede tema toetajate viha, kritiseerides Trumpi telefonikõnet hukkunud sõduri lesele, vahendab ABC News.

Ajaleht Chicago Tribune kirjutas, et sotsiaalmeedias avaldatud postitusega, milles kutsuti appi „kümmet head meest, et viia läbi lintšimine”, seostati Tom Keevers. Seda, et uurimise all on just tema, kinnitas ABC Newsile Des Plainesi politseiülem Chris Mierzwa.

Mierzwa ütles, et juurdlus anti üle Kapitooliumi politseile ja USA Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI).

Keevers ütles Chicago Tribune’ile alguses, et asja eest vastutab anonüümne „meemitegija”. Järgnevalt ütles ta, et kellegi lintšimisega ähvardamine ei ole miski, mida peaks ütlema, ning siis teatas, et ei mäleta, kas ähvardas Wilsonit lintšida. Keeversi sõnul võis keegi tema sõnu kasutada ja neist meemi teha.

Facebooki postitus kujutab endast kaht rida teksti, mille juures on Keeversi nimi, foto ja avaldamise kellaaeg. Postituses on kirjutatud: „Vajan kümmet head meest, kes aitaks läbi viia lintšimise. Peab olema oma hobune ja sadul. Köis antakse.” Juures on Wilsoni foto.