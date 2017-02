Trumpi kohtunikukandidaat: riigipea avaldus oli demoraliseeriv ja ehmatav

Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi kriitika kohtusüsteemi suunal ajendas tema enda ülemkohtu kohtunikukandidaati Neil Gorsuchi tegema avaldust, milles ta nimetas riigipea avaldust „demoraliseerivaks ja ehmatavaks“.

Gorsuch, kelle Trump eelmisel nädalal riigi kõrgeima kohtu kohtunikuks nomineeris, noomis presidenti kolmapäeval pärast seda, kui riigipea süüdistas tema sissesõidukeelu saatust vaagivat apellatsioonikohut, et see on „nii poliitiline“, vahendab uudiseagentuur AP.

„Ma ei taha kuidagi nimetada kohut erapoolikuks /.../, aga see ei ole meie õigussüsteemi jaoks väga hea, kui nad ei suuda teha seda, mis on õige,“ lajatas Trump.

Nädalavahetusel nimetas riigipea aga födeeralkohtunikku, kes tema täidesaatva korralduse blokeeris, „niinimetatud kohtunikuks“, ja vastavat kohtulahendit naeruväärseks.

„Igasugune rünnak talaaris õdede ja vendade vastu on rünnak kõigi kohtunike vastu,“ kommenteeris riigipea avaldusi Gorsuch.

Apellatsioonikohus langetab juba lähiajal otsuse, kas jätta jõusse riigipea täidesaatev korraldus, millega peatati põgenike ümberpaigutamisprogramm ja keelati Ameerika Ühendriikidesse määramata ajani siseneda Süüria ja ajutiselt Iraani, Iraagi, Liibüa, Somaalia, Sudaani ja Jeemeni passi omanikel.

Üsna tõenäoliselt järgneb sellele ka edasikaebus ülemkohtule.