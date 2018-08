Trumpi kampaaniajuht sai maksu- ja pangapettuste eest süüdimõistva otsuse

Vandekohus suutis saavutada üksmeele kaheksateistkümnest süüdistuspunktist kaheksas, sh viies punktis maksupettuses, kahes punktis pangapettuses ja ühes punktis, mis hõlmas mehe suutmatust avaldada teavet oma välismaise pangakonto kohta, kirjutab ajaleht The New York Times.

Vandekohtu otsus oli võit eriprokurör Robert Muelleri jaoks, kelle meeskonna poolt tuli hulk tõendusmaterjali selle kohta, kuidas Manafort varjas miljonite dollarite suurust varandust välismaistel kontodel, et vältida oma vara maksustamist, ja valetas korduvalt pankadele, et võtta miljonite dollarite ulatuses laene.

Istung vältas kokku kolm nädalat, mille jooksul arutati süüdistusi maksu- ja pangapettustes ning registreerimata tegutsemist Ukraina endise Vene-meelse erakonna Regioonide Partei heaks, ennekõike valitsuse lobistina.

Manaforti advokaat Kevin Downing ütles pärast kohtuotsusest kuulmist, et kaitse tunneb seesuguse lahenduse üle „pettumust” ja tema klient „vaagib hetkel kõiki oma edasisi võimalusi”.

Trumpi endine kampaaniajuht viibis uurimise ajal, mida alustati eriprokuröri määrusega 2016. aasta sügisel, koduarestis ja vangistuses, sh. seoses süüdistustega, et ta üritas mõjutada mitut tunnistajat.

Trump, kes nimetab eriprokuröri uurimist katkematult nõiajahiks, võttis Manaforti süüdimõistmise teemal sõna teisipäeva õhtul, öeldes ajakirjanikele, et tal on oma endisest kampaaniajuhist kahju, kirjeldades teda kui „head meest”.

„Mul on ääretult kurb seda kuulda,” ütles Trump. „Ta töötas väga paljude inimeste heaks.” Ta jätkas, väites, et hoolimata sellest, et tal on „väga kahju sellest, mis juhtus”, ei ole neil süüdistustel „mingit pistmist Venemaa kokkumänguga”.