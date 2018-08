Trumpi kampaaniajuhi kohtuprotsessi staartunnistaja: ma varastasin, valetasin ja petsin

Gates eitas Downingi väidet, et ta kasutas Manaforti Küprose kontodelt varastatud raha reisiks Las Vegasesse, audioseadmetele ja toiduainetele Whole Foodsist Virginias. Samas tunnistas Gates, et käis ärireisidel Las Vegases koos pettuses süüdistatava Steven Browniga, kasutades raha Manaforti kontodelt USA-s. Downing küsis ka, kas Gates lisas Trumpi inauguratsioonikomiteele esitatud kuluaruandesse isiklikke kulusid. „Ma ei mäleta,” vastas Gates. „See on võimalik.”

Downing noomis Gatesi selle eest, et viimane ei kasuta sõna „omastamine”, kui räägib Manafortilt võetud rahast. „See oli hr Manafortilt omastamine,” tunnistas Gates lõpuks.

Downingu ja ringkonnakohtunik T.S. Ellis III surveavalduste peale tunnistas Gates, et paljud kulutused ei olnud Manaforti poolt heaks kiidetud.

Need vastumeelsed ülestunnistused olid teravas kontrastis vastustega prokurör Greg Andrese sõbralikumatele küsimustele. Andres näitas vandekohtule e-kirja, mille Manafort saatis Gatesile 2015. aasta aprillis, milles Manafort väljendas nördimust maksunõude üle ja pettumust oma alluva suhtes, kes ei tegelnud probleemiga efektiivsemalt.

„Rick, ma nägin just seda. WTF? Kuidas ma sain niimoodi teadmatuses olla? Sa ütlesid, et saad sellega hakkama. Me peame arutama võimalusi. See on katastroof,” kirjutas Manafort.

Downingu küsimuste pinna all oli pidevalt usalduse ja reetmise teema. Vandekohus peab kaaluma Manaforti väidet, et tal oli liiga palju tegemist Ukraina poliitika kujundamisega, et pöörata tähelepanu oma priiskava elustiili eest maksmise detailidele. Gates ütles, et Manafort nõustus kuritegudega, mis võimaldasid tal laia elu elada ka pärast Ukraina töö lõppu ja raha otsa lõppemist.

Gates eitas kasusaamist kuritegudest, mida ta pani toime Manaforti aitamiseks. Downing ei paistnud seda uskuvat, öeldes, et Gates täitis salaja oma taskuid ja valetas Muellerile. Downingi väitel tunnistab Gates ainult selleks, et päästa end pikemast vanglakaristusest.

„Ma elasin üle jõu,” ütles Gates. „See oli keeruline aeg. Ma kahetsen seda. Ma võtan selle eest vastutuse ja ma vabandan.”