Trumpi kampaania Vene-kohtumise võtmeisik oli hiljutine FSB esindaja

Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpi meeskonnaga salaja kohtunud Vene valitusele lähedalseisev advokaat Natalja Vesselnitskaja töötas veel mõne aasta eest Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) heaks.

Veselnitskaja esindas FSB alla kuuluvat sõjalist üksust aastatel 2005-2013, vahendab uudistekanal Raadio Vaba Euroopa.

Veselnitskaja ise väitis kohtumise avalikuks tuleku järel, et tal ei ole mingisugust kokkupuudet Vene luure ega valitsusega, rääkimata nende heaks töötamisest.

Trumpi poeg avaldas eelmisel nädalal mitu valimisteaegset elektronkirja, millest tuli välja, et ta leppis mullu teadlikult kokku kohtumise advokaadiga, kes pidi esindama Vene valitsust, mis lubas neile jagada teavet Clintoni kohta osana Venemaa püüdest aidata tema isal valimistel õnnestuda.

Teadaolevalt osales kohtumisel kaheksa inimest: Donald Trumpi kampaania poolt tema poeg Trump jr, väimees ja lähim nõunik Jared Kushner ja kampaaniajuht Paul Manafort, venelaste poolt valitsusele lähedalseisev jurist Vesselnitskaja, luurekogukonna sidemetega endine Nõukogude Liidu vastuluureagent Rinat Ahmetšin ja vene oligarhi Aras Agalarovi esindaja Irakly Kaveladze. Ühtlasi oli kohal kohtumise korraldaja, ettevõtja Rob Goldstone ja tõlk.

Trump ise tunnistas, et võis oma kampaaniameeskonna kohtumisest venelastega teadlik olla, kuigi väitis algselt vastupidist.

„Tõesti, keegi võis seda ühel hetkel mainida,“ tunnistas Trump ajakirjanikele Air Force One pardal. „Juttu tuli adopteerimisskeemist (sisuliselt sanktsioonidest -toim), mis ei ole midagi olulist.“

Loe veel

Trumpi kampaaniaaegsete sõnavõttude põhjal võis juba varem eeldada, et ta oli juba kohtumise eel sellest teadlik. Vaid mõni päev enne kohtumise toimumist teatas ta avalikult, et tal on lähipäevil paljastada midagi suurt Clintoni kohta.

Vastuolulisel kohtumisel arutatut uurib osana laiemast juurdlusest eriprokurör Robert Mueller.